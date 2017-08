Unter Kuhbäuche geduckt

Wir hatten so einen in unserer Klasse. Einen, der selten zur Schule kam und häufiger mit blauen Flecken, der schwielige Hände hatte und von den Brüdern mit dem Hänger geholt wurde zum Schrottsammeln. Ein Telefon hatte die Familie nicht. Einmal haben wir uns geprügelt. So sehr bin ich nie wieder gebissen und gekratzt worden. Irgendwann kam er nicht mehr.

Vom Alltag einer Outlaw-Familie am Rande der englischen Grafschaft Gloucestershire erzählt das Spielfilmdebüt von Adam Smith, dem Regisseur einiger Folgen der britischen Teenager-Serie »Skins« (2007-2013). Alltag heißt in diesem Fall: nächtliche Raubzüge, Verfolgungsjagden mit Polizei und Feuerlöscher, die im Lagerfeuer explodieren. Die »Cutler-Gang« lebt seit Generationen in Campingwagen. Clan-Oberhaupt Colby (Brendan Gleeson) hält die Erde für eine Scheibe, weil er auch auf dem höchsten Baum nichts davon sehen konnte, dass sie krumm sei. Sein Sohn Chad (Michael Fassbender) kann weder lesen noch schreiben...