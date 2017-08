»Kinder mit Behinderung leben auf der Straße«

In Spanien setzen Sie sich für Obdachlose ein. Nun sind Sie nach Bukarest in Ihrem Heimatland Rumänien gereist, um sich ein Bild von der dortigen Armut zu verschaffen. Was haben Sie dort erlebt?

Die vergangenen 13 Jahre habe ich in Spanien gelebt, nun war ich zwei Wochen in Rumänien. Ich wollte verstehen, wie mit den Obdachlosen in Bukarest umgegangen wird. Die Politiker ignorieren diese Menschen, die Gesellschaft terrorisiert sie. Es war hart zu sehen, dass auch Kinder mit Behinderung auf der Straße leben. Viele sind auch drogenabhängig und brauchen dringend Unterstützung. Aber ich musste erleben, dass NGO den Jugendlichen die Schuld für deren Lage zuschieben. Obwohl ich seit zwei Jahren in Spanien obdachlos bin, bin ich erschüttert über die Lage dieser Menschen in Rumänien. Doch nur selten wird über die informiert, und wenn doch, dann wird meist mit Stereotypen und Vorurteilen gearbeitet.

Wird ihnen keine Hilfe geleistet?

Die Rathäuser bieten einem nur ...