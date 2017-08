Wut auf McGurk

In weiten Teilen Syriens beruhigt sich die Lage militärisch, nur im Norden eskalieren die Kämpfe. In Idlib hat sich die Dschabha Fatah Al-Sham, die frühere Nusra-Front, weitgehend gegenüber anderen islamistischen Kampfgruppen wie der mit Ankara verbündeten Ahrar Al-Scham durchgesetzt. Der Graben zwischen den USA und der Türkei wächst.

»US-Botschafter ermordet 46.000 Zivilisten im Irak und Syrien«, titelte die türkische Tageszeitung Yeni Safak am Dienstag. Gemeint war Brett McGurk, der koordinierende US-Botschafter der internationalen Koalition gegen den »Islamischen Staat« (IS). Er sei verantwortlich für die Zerstörung von Mossul und Rakka sowie für die Bewaffnung der Kurden in Syrien, wetterte die Zeitung. Das Blatt The Star ergänzte, McGurk wolle sogar einen kurdischen Staat gründen, der von Manbidsch bis zur syrisch-irakischen Grenze reiche.

McGurk, der bereits als Diplomat im Irak tätig war, wurde 2015 vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama ernannt...