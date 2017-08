Sanktionen gegen Pjöngjang

Als Reaktion auf die jüngsten Raketentests hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Samstag in New York einstimmig schärfere Sanktionen gegen die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) beschlossen. Der Regierung in Pjöngjang wird die Ausfuhr von Kohle, Eisen, Blei und Fisch verboten, um die Exporteinnahmen von bisher drei Milliarden Dollar jährlich um ein Drittel zu kappen. China, das mit der DVRK verbündet ist, nannte die Strafmaßnahmen angemessen und drängte das Land zur Wiederaufnahme des internationalen Dialogs über sein Atomprogramm.

Die von den USA eingebrachte Resolution beinhaltet auch das Verbot neuer Joint-ventures mit der DVRK. In bestehende Gemeinscha...