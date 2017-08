Vorgezogene Landtagswahl in Niedersachsen

Niedersachsen steuert auf vorgezogene Landtagswahlen zeitgleich mit der Bundestagswahl zu. Nötig werden sie, weil am Freitag eine Grünen-Abgeordnete ihren Übertritt zur CDU bekanntgegeben hatte (siehe jW vom Wochenende). Die »rot-grüne« Koalition hatte im Landtag von Hannover eine knappe Mehrheit von nur einer Stimme. Ministerpräsident Stephan Weil sagte am Wochenende, es wäre ihm »sehr recht«, wenn beide Wahlen am 24. September stattfinden könnten. Zuvor hatten bereits CDU und FDP für das Datum plädiert. Landwirtschaftsminister Christian Meyer forderte dagegen im Namen der Grünen einen separat...