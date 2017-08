»Ratatouille« (USA 2007) von Brad Bird und Jan Pinkava ist ein ausgezeichneter Animationsfilm aus dem Hause Pixar, der vom Kochen handelt. Fast die gesamte Handlung spielt sich in einem Spitzenrestaurant in Paris ab. Interessant für Kinder wird das, weil die Hauptfigur eine kleine niedliche Ratte namens Rémy ist.

Tatsächlich ekelt man sich kein bisschen vor dem Tier in diesem Film. Die Leidenschaft für das Kochen, für Gerüche, Rezepte, Kräuter und alles, was dazu gehört, nimmt man dem kleinen Kerl gerne ab. Frühzeitig hat er durchs Fernsehen die Bekanntschaft mit dem Meisterkoch Gusteau gemacht. Dieser hat einst die Maxime »Jeder kann kochen« ausgerufen. Nun ist er tot, erscheint Rémy aber als Geist, der ihm Mut zuspricht, alles für seinen Traumberuf zu unternehmen. Denn als Ratte ist es nicht so leicht, in der Gastronomie Fuß zu fassen.

Rémy bringt es mit Hilfe eines Tellerwäschers zum anerkannten Spitzenkoch und vermag schließlich sogar Ego, den härtest...