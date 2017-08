Ausweg aus diesem Ungemach

In einem kleinen brandenburgischen Dorf zwischen Herzsprung und Neuruppin gibt es seit gut 20 Jahren den »Theatersommer Netzeband«. Bekannt ist er vor allem für das Spiel mit Masken zu einer Audioinstallation, für welche die Texte zuvor eingelesen wurden. Die diesjährige Premiere des Masken-Synchron­theaters ist Brechts »Der gute Mensch von Sezuan«, geschrieben im dänischen Exil in den Jahren 1938 bis 1940 unter Mitarbeit von Ruth Berlau und Margarete Steffin, uraufgeführt 1943 im Züricher Schauspielhaus mit der Musik von Paul Dessau. Eine Parabel über die verzweifelten Versuche des gewöhnlichen Volkes, ein gutes Leben zu haben und gut zu sein. Die Handlung spielt in China, aber Brecht bestand nach Gründung der VR China 1949 auf eine Notiz in der Suhrkamp-Ausgabe: »Die Provinz Sezuan der Fabel, die für alle Orte stand, an denen Menschen ausgebeutet werden, gehört heute nicht mehr zu diesen Orten.«

