Es geht ans Eingemachte

Die »russische Einmischung in den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf« scheint die Gefilde des substanzlosen Geredes zu verlassen und tatsächlich zum juristischen Thema zu werden. Am Donnerstag meldete das Wall Street Journal, dass eine Grand Jury vor kurzem ihre Arbeit aufgenommen habe. Der Wahrheitsgehalt des Gerüchts lässt sich zumindest vorerst nicht überprüfen: Anders als normale US-Gerichte tagen die Grand Jurys streng geheim.

Grand Jurys werden nur in Ausnahmefällen gebildet, in denen es um außergewöhnlich wichtige Fragen geht. Wie normale Schöffengerichte bestehen sie aus Bürgern, die nach Zufallsmethoden ausgewählt wurden. Allerdings haben sie in der Regel mehr Mitglieder als jene: zwischen 16 und 23 Personen. Sie sprechen keine Urteile, sondern haben nur über eine einzige Frage zu entscheiden: Soll in dem ihnen vorgelegten Fall Anklage erhoben wer...