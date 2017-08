Lebenslänglich für den Mörder

Sebastian F. muss lebenslang ins Gefängnis. Der heute 22jährige habe die chinesische Studentin Yangjie Li am 11. Mai 2016 brutal vergewaltigt, um seine sadistischen Phantasien auszuleben. Später habe er sie ermordet, um die Tat zu vertuschen, konstatierte Richterin Uda Schmidt am Freitag in Dessau bei der Urteilsverkündung. Sie stellte eine besondere Schwere der Tat des Sohnes zweier Polizeibeamter fest. Somit kann der Verurteilte nicht nach 15 Jahren vorzeitig auf Bewährung entlassen werden. Dies hatten auch Staatsanwaltschaft und Nebenklage gefordert.

Gegen F.s gleichaltrige frühere Partnerin Xenia I. verhängte das Gericht eine Jugendstrafe von fünfeinhalb Jahren Gefängnis. Damit blieb die Kammer unter dem geforderten Maß. Die Nebenklage hatte für 15 Jahre Haft plädiert, die Staatsanwaltschaft für acht Jahre. Beide Verurteilte müssen insgesamt 35.000 Euro Schmerzensgeld an die Eltern des Opfers zahlen, der Haupttäter noch einmal 25.000 Euro.

Sebast...