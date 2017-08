Grand Jury gegen Trump

Der Sonderermittler in der »Russland-Affäre« um US-Präsidenten Donald Trump, Robert Mueller, hat eine Grand Jury in die Untersuchungen eingeschaltet. Das berichteten das Wall Street Journal und die Washington Post am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf anonyme Quellen aus Ermittlerkreisen. Seit Mai prüft Mueller mögliche Verbindungen von Trumps Wahlkampfteam zu Russland sowie unterstellte russische Hackerangriffe zugunsten des Republikaners im Rennen um das Präsidentenamt 2016.

Nach Angaben der Zeitungen sei die Grand Jury bereits vor einigen Wochen einberufen worden. Das Gremium hat in der Regel die Aufgabe, bei möglichen Verdachtsfällen die vorliegenden Beweise zu prüfen und zu entscheiden, ob Anklage er...