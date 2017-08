Chavistas feiern Eröffnung

In Caracas haben am Freitag Tausende Menschen ihre Unterstützung für die verfassunggebende Versammlung demonstriert, die am vergangenen Sonntag in Venezuela gewählt worden war. Die 545 Abgeordneten der Constituyente sollten im Laufe des Tages – nach jW-Redaktionsschluss – im Parlamentspalast, in dem sonst die Nationalversammlung tagt, zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammenkommen. In der Umgebung herrschte schon Stunden zuvor Volksfeststimmung, zu sehen waren im Zentrum der Hauptstadt unzählige rote T-Shirts, die bevorzugte Kleidung der Chavistas. Vor den Kameras des staatlichen Fernsehens VTV forderten Demonstranten, das Gebäude »von den Konterrevolutionären zu befreien«, die es besetzt hätten.

Bei den Parlamentswahlen 2015 hatte die rechte Opposition eine Zweidrittelmehrheit in der Legislative errungen. Die Abgeordneten fürchten nun, von der Constituyente an den Rand gedrängt zu werden, weil deren Entscheidungen über denen aller anderen Staatsgewalte...