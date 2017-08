Klitschko macht Schluss

Hamburg. Der ehemalige Boxweltmeister Wladimir Klitschko beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Das gab am Donnerstag das Klitschko-Management (KMG) bekannt. »Ich habe mir nach meinem letzten Kampf gegen Anthony Joshua bewusst genügend Zeit zur Entscheidungsfindung genommen«, sagte Klitschko laut der KMG-Mitteilung. »Ich habe als Amateur und Profi alles erreicht und kann jetzt gesund und zufrieden die spannende Karriere nach der Karriere angehen.«

Der Ukrainer schlug die Offerte für einen Rückkampf gegen Anthony Joshua aus. Den ersten Kampf gegen den britischen Olympiasieger hatte Klitschko am 29. April in London durch technischen K. o. in der elften Runde verloren. Seit...