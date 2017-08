Stichwort: Safe Standing

Kehrt der gute alte Stehplatz zurück in die englischen Fußballstadien? Seit Montag ist das sehr viel wahrscheinlicher, denn 88 Prozent der Anhänger des FC Liverpool sprachen sich in einer Umfrage für eine Stehplatztribüne an der Anfield Road aus. Das gab der einflussreiche Fanklub Spirit of Shankly (SOS) auf seiner Homepage bekannt. An der Abstimmung nahmen 18.000 Fans teil.

»Die überwältigende Mehrheit für die Rail-Seats kann nicht ignoriert werden«, teilte SOS mit. »Wir wissen um die Signifikanz unserer Abstimmung sowohl lokal als auch für die größere Debatte landesweit.« Rail-Seats können anders als die üblichen Sitzschalen in den Stadien bei Bedarf hochgeklappt werden. Anders als bei normalen Stehtribünen, auf denen vereinzelte »Wellenbrecher« die Zuschauer schützen sollen, wird beim Rail-Seat-System jede Reihe durch eine durchgehende Stange von der oberen und unteren Sitzreihe abgetrennt. Das ergibt eine Art Reling, daher auch der Name. Stichwort: Sa...