Wie angelt man sich einen Millionär?

Gute Frage. Hier finden Lauren Bacall und Marilyn Monroe zusammen und am Ende auch Antworten. Obwohl Tschicki Page und Pola Debevoise sogar ein teures Apartment anmieten, um reiche Gönner zu locken, will der Plan irgendwie nicht aufgehen. Kecke Komödie mit augenzwinkernder Sozialkritik. Schön auch, dass Pola (MM) sich trotz starker Kurzsichtigkeit weigert, Brille zu tragen, und nach einigen Slapsticknummern den Brillenfetischisten kennenlernt, der zu ihr passt. Seltsam allerdings, dass die MM hier wie so oft unter ihrem Niveau spielen muss und die Produzenten auf die »seriösere« Bacall setzen, die ihre starken Seiten auch eher dann hat, wenn sie nicht konkurrieren muss. Aber klar, zwei Göttinnen in einem Film und Betty Grable in ...