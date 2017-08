Schlachtvieh, lebendes

»Ein höchst komischer Irrthum« wäre der Berliner Börsen-Zeitung am 27. November 1895 gewiss keine Glosse wert gewesen, wäre er nicht einem anonymen Konkurrenzblatt »in seiner gestrigen Abendnummer passirt. In einem Artikel ›Thielen-Brücke‹ überschrieben erzählt der Berichterstatter von der Besichtigungsfahrt, welche der Minister Thielen in Begleitung des Oberbürgermeisters Zelle nach Einweihung des Hafens ›Am Urban‹ unternommen; er erwähnt einer ›Wiener‹-Brücke, welche es gar nicht giebt und der ›alten unmodernen Thielenbrücke im fernen Südosten‹.«

Dabei war letztere erst im Jahr davor, am 24. August 1894, nach Seiner (hier am 23. Juni porträtierten) Exzellenz benannt und tags darauf dem Verkehr übergeben worden. Berlin als Eigentümerin oblag die Instandhaltung der unter Leitung Georg Seiferts errichteten hölzernen Klappbrücke. Finanziert hatte sie aber das Magdeburger Handelshaus F. A. Neubauer, um eine ihm gehörende Liegenschaft jenseits von Landwehrkan...