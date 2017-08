Gipfel der Unzufriedenheit

Der »Diesel-Gipfel« ist vorbei, doch Akteure und Zaungäste sind weitgehend unzufrieden mit den Ergebnissen. Mit Blick auf die zuletzt immer dringender in den Mittelpunkt der Diskussion gestellte Luftqualität in den Städten werden von Umweltverbänden, Linken und Grünen die am Mittwoch verkündeten Zusagen der Autobranche als nicht ausreichend zurückgewiesen. Auch die Verbraucherlobby ist verärgert, nicht zuletzt weil sich die Konzerne wenig bis gar nicht um Vertrauensschutz gegenüber ihrer Pkw-Käufer scherten. Die Firmen hielten Käufer ihrer Diesel-Pkw hin, statt sie zu entschädigen. Besitzer der für saftige Preise erworbenen Autos erlebten derzeit, wie sich deren Restwert faktisch in (schlechte) Luft auflöst, und das Risiko von möglichen Fahrverboten und Zwangsstillegungen müssten sie allein tragen – für ein auf Vertrauen in den Hersteller basierendes Gesamtgeschäft ein verheerendes Signal.

Selbst Vertreter der Regierungskoalition hielten sich mit Kritik a...