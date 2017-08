Pro Asyl zu italienischem Militäreinsatz vor libyischer Küste

Die Hilfsorganisation Pro Asyl kritisierte am Donnerstag in einer Pressemitteilung den am Mittwoch vom italienischen Parlament beschlossenen Militäreinsatz Italiens in den Gewässern vor Libyen:

(...) Das Eindringen in libysche Territorialgewässer und das Zurückschleppen von Fliehenden nach Libyen ist nach Auffassung von Pro Asyl ein Völkerrechtsbruch. »Es droht eine menschenverachtende Arbeitsteilung: Italien interveniert, die libysche Küstenwache schleppt die Bootsflüchtlinge zurück in die Hölle«, so Karl Kopp, Europareferent von Pro Asyl.

In Libyen herrschen Rechtlosigkeit und Willkür. Folter und Vergewaltigungen sind in den Flüchtlingshaftlagern an der Tagesordnung. Die von der italienischen Regierung forcierte Strategie, gedeckt von der EU, ist darauf ausgerichtet, Bootsflüchtlinge durch Aufrüstung der zwielichtigen libyschen Küstenwache an der Flucht zu hindern. Dieser werden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. So dokumentiert ein UN-Beri...