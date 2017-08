Berichte unerwünscht

Der marokkanische Journalist Hamid El Mehdaoui ist am Dienstag vergangener Woche zu einer Gefängnisstrafe von drei Monaten und einer Geldstrafe von umgerechnet 1.700 Euro verurteilt worden. Das berichtete die Nachrichtenseite Morocco World News. Ein weiterer Versuch der dortigen Regierung, die kritischen Stimmen im seit Monaten unruhigen Rifgebirge mit aller Gewalt zum Schweigen zu bringen. Auch die Organisation Reporter ohne Grenzen und das Committee to Protect Journalism (CPJ) aus den USA haben das Urteil scharf kritisiert.

El Mehdaoui soll am 20. Juli bei einer verbotenen Demonstration in der Hafenstadt Al Hoceima zum Protest gegen die Regierung aufgerufen haben. Ein Video zeigt ihn offenbar in einer Diskussion mit Aktivisten. In dem Gespräch fordert er von der Regierung, alle politischen Gefangenen der Hirak-Bewegung umgehend freizulassen. Mehr ist offenbar nicht zu sehen, aber das Gesehene und Gesagte reicht heute schon aus, um in Marokko ins Gefängn...