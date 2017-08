Großer Kümmerer des Tages: Siegfried Nagl

In Graz, der zweitgrößten österreichischen Stadt, kann man sich dieser Tage keiner Sache sicher sein. Zumindest nicht, wenn es um Politik geht. So fragte am Mittwoch die Kleine Zeitung: »Wer ist denn jetzt für den Verkehr zuständig?« Man könnte meinen, die Antwort darauf ergebe sich von selbst, schließlich sprach das Blatt mit Elke Kahr – der Verkehrsstadträtin. Doch so einfach ist es nicht. »Der Bürgermeister«, so Kahr, »hat die Mittel, also die Finanzierung der Straßenbahnprojekte, (…) bei der Stadtbaudirektion angesiedelt. Aber Planung und Strategie sind nach wie vor eindeutig beim Ve...