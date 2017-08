Trügerisches Paradies

Die spanische Aktivistin Aisha Hernández Rodríguez muss ins Gefängnis. Am 11. September beginnt ihre viermonatige Haftstrafe auf ihrer Heimatinsel Gran Canaria. Der Grund: Vor drei Jahren sprühte Aisha Hernández ihren Protest an die Wand, ein Graffiti gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit auf den Kanarischen Inseln. Die rechtskonservative Regierung lehnte vergangene Woche eine von mehr als 30 Organisationen, Gewerkschaften, Parteien und Jugendverbänden geforderte Aufhebung der Haftstrafe endgültig ab. Soziale Verbände kritisieren die offensichtliche Einschüchterung von Bürgern, die sich gegen zunehmende soziale Missstände im Land wehren.

Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat die soziale Ungleichheit in Spanien befeuert. Auf den Ferieninseln vor der afrikanischen Küste habe die Armut sich »strukturell weiter ausgebreitet«, erklärte Francisco Cases, der konservative Bischof der Kanaren, am Freitag bei der Vorstellung des aktuellen Caritas-Berichts in der Hau...