Deal with it!

Wer es wirklich noch mal auf die sanfte Tour beigebracht bekommen möchte, dass die Popmusik gestorben und die Welt zu Ende ist, sollte eine Runde mit dem »Baby Driver« fahren. Im gleichnamigen Film des Regisseurs Edgar Wright (»Shaun of the Dead«,2004 und »The World’s End«, 2013) ist Ansel Elgort der milchgesichtige, aber schnelle Fluchtfahrer bei einer Reihe spektakulärer Banküberfälle, die von der grauen Eminenz Kevin Spacey organisiert werden. Die Gangster, denen der Baby Driver assistiert, sind allesamt grotesk gestört, brutal und ziemlich unverwundbar, wie Cartoonfiguren halt so sind.

Wichtiger aber als die Fahrten ist, dass der Fahrer im Rhythmus der Playlist seines MP3-Players fährt. Der Katalog bleibt wichtiger als das, was mit im geschieht. Die Musik – wahllos »klassische«, mehr oder minder »soulfule« Popmusik – begleitet ihn unablässig, beim Fahren wie beim Kaffeeholen und Sandwichanrichten. Er braucht die Musik, um das Dröhnen seines Tinnitus z...