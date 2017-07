Eine Übung in Todesangst

Verzweiflung. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Die Elemente der Kriegführung, zweifellos. In Christopher Nolans Filmversion der Ereignisse rund um Dünkirchen Ende Mai, Anfang Juni 1940 ist das nicht anders. »Dunkirk« ist natürlich nicht der erste Fim zum Thema, und wird garantiert auch nicht der letzte sein. »Dünkirchen«, zu Lande, zu Wasser und in der Luft scheint unerschöpflich. Das hat Gründe, historische wie populärmythologische.

Man darf sich erinnern. Die Lage: Eine etwa 400.000 Mann starke Armee – Briten, Franzosen, Belgier – wartet am weißen Strand ziemlich schutzlos darauf, entweder doch noch irgendwie abgeholt oder halt von den Deutschen massakriert zu werden. Die Panzerarmee der Wehrmacht hatte die Stadt eingekreist, auf persönlichen Befehl Hitlers allerdings kurz vor ihren Toren haltgemacht (die Gründe dafür sind umstritten; einige vermuten verborgene politische Motive, die britische Armee zu »verschonen«, für andere, Historiker Winston Ch...