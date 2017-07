BSG Chemie Leipzig vs. 1. FC Lokomotive Leipzig! So manchem Ostalgiker werden bei diesem Aufeinandertreffen die Augen feucht. Mehr noch, wenn man sich die Namen im feinsten Sächsisch auf der Zunge zergehen lässt. Zum Saisonauftakt der Regionalliga Nordost kam es zum 100. Duell der ewigen Stadtrivalen, die endlich wieder in einer Liga vereint sind. »Schämie« ist innerhalb von zwei Jahren der Durchmarsch von der sechsten in die vierte Liga geglückt, zuletzt unter Trainer Dietmar Demuth, bekannt aus seiner Zeit bei St. Pauli. Die »Loksche« konnte sich nach dem Aufstieg vorige Saison im Mittelfeld der Regionalliga etablieren. Pikantes Detail: Loks Coach Heiko Scholz war in einem früheren Leben Spieler bei Chemie. Wie bei einem solchen Lokalderby erwartet, ging es hart zur Sache, wobei die Lok spielerische und physische Vorteile hatte. Das Tor des Tages gelang Loks Robert Zickert, der einen auf ihn abgelegten Kopfball gekonnt volley ins Tor drosch. Demuth atte...