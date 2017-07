Die rote Zora

Na, das ist doch vielleicht was. Wenn auch zu nachtschlafener Uhrzeit – oder, für Aufgeweckte, eine Art Ferienfrühstücksfernsehfilm. (Was ist eigentlich aus dem guten alten ZDF-Ferienprogramm geworden? Blick ins Programm: Dort gibt es eine Zweitverwertung von minderen Trashformaten, die genausogut auf RTL II laufen könnten.) Und worum geht es in diesem Kinder- und Familienfilm? Um Liebe, Freunde, Abenteurer – die rote Zora und ihre Bande leben in einer Burgruine, stehlen aus Not und lassen sich von keinem Erwachsenen Vorschriften machen. Die Bewohner des nahen kroatischen Küstenstädtchens sind Ziel ihrer wilden Streiche. Regie: Peter Kahane, D 2008.

WDR, 8.20 Uhr

Sportschau

Es gibt tatsächlich noch so ein Privatturnier in der Vorbereitungszeit, das nac...