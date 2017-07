Erzwungene Mobilität

In der BRD gibt es immer mehr Pendler. Der Anteil der Beschäftigten, die zum Teil lange Wege zum Arbeitsplatz und zurück in Kauf nehmen müssen, ist im vergangenen Jahr um 0,2 Prozentpunkte auf einen neuen Rekordwert von 59,4 Prozent gestiegen, wie das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung laut dpa am Montag in Berlin mitteilte. Damit erhöhte sich die Zahl der Pendler von knapp 18 Millionen auf nunmehr 18,4 Millionen.

Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, Sabine Zimmermann betonte am Montag in einer Mitteilung, dass nach wie vor viel mehr Beschäftigte aus den ostdeu...