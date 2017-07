»Deutsche Politik hat bisher wenig unternommen«

Ihr Verband Greenpeace hat am Montag eine Protest­aktion vor dem Bundesverkehrsministerium in Berlin durchgeführt. Hintergrund dessen ist der Umgang der Regierung mit dem Diesel­skandal. Was genau haben Sie gestern morgen getan?

Wir haben diese Aktion bewusst zwei Tage vor dem Autogipfel durchgeführt. Vor Tagesanbruch haben wir an das Bundesverkehrsministerium Botschaften projiziert: Einerseits die Zeit, die vergangenen ist, seitdem der Diesel-Skandal am 18. September 2015 an die Öffentlichkeit kam. Wir haben zudem die Zahl gezeigt, wie viele vorzeitige Todesfälle es in Deutschland seitdem durch Stickoxide gab. Es sind 19.807. Die Zahl haben wir auf der Grundlage des Luftqualitätsberichts der Europäischen Umweltagentur berechnet. Diese gibt ihren Report einmal im Jahr heraus und führt dort die durch Stickoxide verursachten vorzeitigen Todesfälle auf. Dabei ist allerdings zu beachten, dass es sich nur um einen statistischen Wert handelt.

Und um wie viel wä...