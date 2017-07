Riss in der Badehose

Es gab viele große Momente bei der Schwimm-WM in Budapest. Die Schwedin Sarah Sjöström etwa knackte im Halbfinale über 50 Meter Freistil am Samstag in 23,67 Sekunden den acht Jahre alten Weltrekord von Britta Steffen aus der Anzugära. Für ohrenbetäubenden Jubel sorgten Ungarns Lokalmatadoren, für ehrfürchtiges Raunen der 20jährige US-Amerikaner Caeleb Dressel, der am Samstag abend gleich drei WM-Titel gewann, den dritten als Startschwimmer der Mixed-Freistilstaffel, die wiederum den neunten Weltrekord der WM aufstellte. Unvergesslich auch der Abgang der Italienerin Federica Pellegrini, die mit 29 Jahren zum letzten Mal bei einem Großereignis über 200 Meter Freistil antrat.

Vor 13 Jahren hatte sie in dieser Disziplin Olympiasilber in Athen gewonnen. Ihre damaligen Gegnerinnen sind alle längst im Ruhestand. Pellegrini verabschiedete sich mit Gänsehautmomenten. Auf der Schlussbahn zog sie in unnachahmlicher Manier noch an den drei Führenden vorbei zu Gold. »...