Eine Neubewertung Februarrevolution von 1917

Das neue Heft der (unregelmäßig erscheinenden) Aufsätze zur Diskussion (AzD) trägt den Titel »1917. Die Februarrevolution«. Es knüpft an das kürzlich erschienene Buch von Alfred Schröder und Heiner Karuscheit »Das Revolutionsjahr 1917. Bolschewiki, Bauern und die proletarische Revolution« (VSA, Hamburg) an. In den AzD setzt sich Schröder zusätzlich mit der aktuellen »bürgerlichen und marxistischen Publizistik« zum Thema auseinander. Außerdem gibt es einen Auszug aus dem Buch (»Russland im Winter 1916/17«) sowie unter der Überschrift »Die unerwartete Revolution« von Schröder kommentierte Auszüge aus dem Band »1917. Tagebuch der russischen Revolution« des internationalistischen Menschewiken Nikolai Suchanow, Mitbegründer des Petersburger Sowjets 1917 und Mitglied von dessen Exekutivkomitee. Das Buch, das 1967 erstmals in deutscher Übersetzung in München erschien, ist antiquarisch nur schwer erhältlich, insofern ist allein die Teilpublikation ein Verdienst.

...