Krieg über alles

In Mali, Ursula von der Leyen hat es gerade wieder bekräftigt, verteidigen an die 1.000 deutsche Soldaten die Sicherheit der Bundesrepublik. Am Sonntag betete sie gemeinsam mit dort stationierten Militärs wegen des Todes zweier Offiziere bei einem Hubschrauberabsturz.

Politische Lüge und militärische Seelsorge – größerer Zynismus ist kaum denkbar. Im Kriegsfall Afghanistan wurde als Anlass noch die Verpflichtung zum Beistand nach NATO-Vertrag ins Feld geführt. Die USA hatten die Attacken des 11. September 2001 als militärische Angriffe bewertet – auch das eine Entstellung der Tatbestände. Die völkerrechtlichen Fake News von damals haben – auch mit deutscher Hilfe – bis heute Millionen Menschen das Leben gekostet. Die folgenden Kriege – insbesondere im Irak – waren aber gewollt als Teil eines strategischen Vorhabens zum »Umbau« des Nahen und Mittleren Ostens, der Anlass war willkommen. Juristisch handelt es sich bis heute um Staat...