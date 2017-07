Eiszeit im Hochsommer

Moskau hat offenbar die Hoffnung auf einen Neuanfang mit den USA unter Donald Trump vorerst aufgegeben. Dafür spricht der enge zeitliche Zusammenhang zwischen der Verabschiedung neuer Sanktionen durch beide Häuser des US-Kongresses in der vergangenen Woche und den Moskauer Entscheidungen vom Freitag. Das russische Außenministerium wies die US-Botschaft an, die Zahl ihrer Beschäftigten im Land innerhalb eines Monats auf 455 zu reduzieren – genau so viele russische Diplomaten dienen derzeit in den USA. Schon ab dem morgigen Dienstag verlieren die Abgesandten Washingtons den Zutritt zu einem von ihnen genutzten Lagerhaus und einem Naherholungsgebiet am Ufer der Moskwa.

Die Restriktionen gegen die US-Diplomaten sind die Antwort auf die Ausweisung von 35 russischen Beamten aus den USA im vergangenen Dezember und auf die Beschlagnahme zweier von den russischen Botschaften in Washington und bei der UNO in New York genutzten Freizeitgelände. Russland ist dabei im...