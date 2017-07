Täter-Opfer-Umkehr zurückgenommen

Der sächsische Verfassungsschutz hatte es nicht besonders eilig, nach einem klärenden Gerichtsurteil im April eine Falschinformation über linke »No-Pegida«-Aktivisten in seinem Jahresbericht für 2015 zu korrigieren. Vergangene Woche war es soweit. »Was einmal publiziert ist, ist in den Köpfen bereits verankert«, sagte Irena Rudolph-Kokot, Sprecherin des Aktionsbündnisses »Leipzig nimmt Platz«, am Freitag gegenüber junge Welt. Das Landesamt für Verfassungsschutz und dessen Präsident Gordian Meyer-Plath hätten in ihrem Bericht Angriffe von extremen Rechten auf »No-Pegida«-Aktivisten am 19. Oktober desselben Jahres genau umgekehrt geschildert; so also die Opfer zu Tätern erklärt. Zwar habe der Inlandsgeheimdienst des Freistaates Sachsen in seinem Schreiben vom 2. Juni 2017 den Fehler eingeräumt und ihn in der Onlineausgabe des Verfassungsschutzberichtes 2015 im Nachhinein korrigiert, doch derlei Falschinformationen hätten bekanntlich gravierende Folgen. Die ...