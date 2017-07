Willkür der Justiz

In der Türkei nimmt die Sorge um den Gesundheitszustand der Universitätsdozentin Nuriye Gülmen und des Lehrers Semih Özakca zu. Wie ihre Anwälte mitteilten, wurden beide in der Nacht zum Sonnabend aus der Haft in das Gefängniskrankenhaus Sincan verlegt. Begründet wurde die Maßnahme den Verteidigern zufolge mit einem Gutachten, dem zufolge sich die beiden Gefangenen in Lebensgefahr befinden – eine Freilassung wird in dem Bericht jedoch als »nicht erforderlich« bezeichnet.

Die beiden Akademiker gehören zu rund 110.000 Staatsbediensteten, die seit dem gescheiterten Militärputsch vom Juli 2016 per Notstandsdekret der Regierung entlassen wurden. Nach monatelangen Protesten, mit denen sie ihre Wiede...