Venezuela hat gewählt

In Venezuela ist am Sonntag die verfassunggebende Versammlung gewählt worden. Während das staatliche Fernsehen lange Schlangen vor den Abstimmungslokalen zeigte, mobilisierte die rechte Opposition ihre Anhänger zu einer Protestkundgebung auf der Francisco-Fajardo-Stadtautobahn in Caracas. Wie in den Tagen zuvor folgten allerdings offenbar nur wenige Menschen den Aufrufen der Regierungsgegner. In mehreren Landesteilen errichteten Oppositionelle erneut Barrikaden und attackierten Sicherheitskräfte. In Ciudad Bolívar wurde der Nachrichtenagentur AFP zufolge am Samstag ein Kandidat ermordet.

Die Abstimmung selbst verlief weitgehend störungsfrei, wie die Präsi...