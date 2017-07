Stockfisch-Kartoffel-Bällchen

In »Portugal, mon amour« (Frankreich/Portugal 2013, Regie: Ruben Alves) leben Maria und José Ribeiros schon 30 Jahre in Paris und träumen immer noch manchmal von ihrem Heimatland Portugal. Viel Zeit bleibt ihnen aber nicht zum Träumen. Die beiden arbeiten so emsig, dass man schon beim Zuschauen ins Schwitzen kommt. Maria (Rita Blanco) ist Hausmeisterin in einem herrschaftlichen Haus, erledigt für die Chefin und deren Familie aber auch sonst so einiges – umsonst, versteht sich. Nähen, putzen, backen, Blumen gießen – alles kein Problem für Maria. Die Hausherrin spart eine Menge Geld mit der portugiesischen Hilfe. Ebenso aufopferungsvoll arbeitet José (Joaquim de Almeida) als Maurer für seine Firma. Wenn er den Bauleiter macht, klappt es mit dem Projekt. Er arbeitet auch am Wochenende, wenn es der Chef so verlangt. Dumm und fleißig seien sie, sagt Marias Schwester. Bloß niemandem auf die Füße treten, kritisiert die bereits erwachsene Tochter.

Alles ändert si...