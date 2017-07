Der Schriftsteller Heinrich Böll hat häufiger davon gesprochen, dass sein Werk immer die Fortschreibung von etwas anderem sei, weshalb sich mit gutem Recht die Bearbeiter der Böll-Bibliographie, Viktor Böll und Markus Schäfer, auf den Titel »Fortschreibung« festgelegt haben. Böll brachte damit zum Ausdruck, dass all seine literarischen und publizistischen Arbeiten an vorangegangene Texte, Überlegungen und Problemkonstellationen anknüpften. Ganz ähnlich sah dies auch Georg Lukács, der im übrigen Böll nicht nur überaus schätzte, sondern kurze Zeit mit diesem in Briefkontakt stand. In seiner unvollendeten autobiographischen Skizze »Gelebtes Denken« samt den im Umfeld dazu entstandenen Gesprächen mit István Eörsi hielt der Philosoph dafür, dass bei ihm jede Sache die Fortsetzung von etwas sei und dass es in seiner Biographie keine anorganischen Elemente gebe.

Dies hat uns als Herausgeber von ­Georg Lukács’ Frühschriften, also ­Zsuzsza Bognár, Antonia Opitz un...