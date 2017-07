Zwischen Selbstfindung und Auftrag

Es ist eine politisch engagierte Kunst, die sich durch individuelle Sichten und vielfältige Handschriften auszeichnet. In den 1960er und 1970er Jahren in der DDR entstanden, präsentiert sie sich durchaus aktuell und mit hohem Anspruch. Neben der Darstellung des Alltags wurde vor allem das Thema der internationalen Solidarität bearbeitet. Die in der Ladengalerie der jungen Welt ausgestellten künstlerischen Werke stammen von Amateuren des Grafikzentrums Pankow.

Der Zirkel meist junger Leute, Facharbeiter, Ingenieure, Ärzte, Apotheker, Chemiker, Lehrer, Schüler und Studenten, entstand um 1960 auf Initiative des Malers und Grafikers Wolfgang Speer. Für den Absolventen der Berliner Kunsthochschule in Weißensee war es ein persönliches Anliegen, Wege zur Kunst zu öffnen, die nebenberufliche Kunstausübung von Laien zu förde...