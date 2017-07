Der Krieg der Knöpfe

Lieblingskinderbuch (Autor: Louis Pergaud), hier in einer neuen Verfilmung, die das Setting ins Jahr 1944 versetzt. »Dabei wird der gesellschaftskritische Unterton der Vorlage, in der es humoristisch um alltägliche Gewaltzusammenhänge in der französischen Provinz geht, zugunsten einer nostalgischen Beschwörung des ländlichen Frankreich und einer affirmativen Feier des Zusammenhalts neutralisiert«, monierte das »Lexikon des internationalen Films«. Bert Rebhandl von der FAZ sah es noch kritischer, er verglich den neuen Film mit dem von 1962: »Alles das, was bei Robert von unten« gedacht wurde (dass Kinder versuchsweise ›Staaten‹ spielen), wird bei Barratier »von oben« in ideologische Dienste genommen. Die Freiheit, auf die dieser ›neue Krieg der Knöpfe‹ hinausläuft, beruht auf ei...