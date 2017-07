Verleugnet, nicht verdrängt

Zu jW vom 17. Juli: »Die Mühsal der ­Emanzipation«

Es freut mich sehr, dass die junge Welt an Margarete Mitscherlich-Nielsen erinnert, eine der unersetzbaren Persönlichkeiten unserer deutschen Geschichte! Im Artikel von Christiana Puschak erscheint es mir, als wenn Margarete Mitscherlich in Alice Schwarzer eine lebenslange sogenannte beste Freundin hatte: Stimmt das? Alice Schwarzer hat sich seit den Paragraph-218-Kampagnen doch sehr rechts gewendet ...

Ich finde schade, dass im Artikel nicht deutlich wurde, dass Margarete Mitscherlich zusammen mit ihrem Mann Alexander das Verleugnen des faschistischen Regimes in der Nachkriegszeit anprangerte. Die Deutschen – ob während der Hitlerzeit als Täter, Mitläufer oder Dulder – hätten in der Nachkriegszeit das Geschehen verleugnet. Sie sprach ausdrücklich nicht von Verdrängen! Mit Verdrängen bezeichnet man in der Psychoanalyse einen unbewussten Prozess, Verleugnen dagegen ist ein bewus...