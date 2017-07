Politkrimi im Urlaubsidyll

Probleme mit dem niederländischen Kolonialerbe? Der Oppositionsführer auf der Karibikinsel Curação, Gerrit Schotte, muss für drei Jahre hinter Gitter. In seiner Zeit als Ministerpräsident hatte er sich laut Gericht von einem Casino-Besitzer aus Sizilien kaufen lassen. Außerdem darf er sich fünf Jahre nicht für öffentliche Ämter aufstellen lassen. Das Berufungsgericht in der Hauptstadt Willemstad bestätigte damit ein Urteil von 2016. Doch Schotte sieht finstere Kräfte am Werk.

»Er hat dem Ansehen Curaçãos ernsthaft geschadet«, zitierte die Amsterdamer Tageszeitung Trouw am Donnerstag vor einer Woche das Gericht. Weil der Expolitiker Revision beantragt hat, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Die Anklage liest sich wie ein Schurkenroman: Im Juni 2010 gründete Schotte die Movementu Futuro Korsou (MFK), was aus der Landessprache Papiamentu übersetzt Bewegung für die Zukunft Curaçãos bedeutet. Mit ihr wollte der 42Jährige an der Parlamentswahl im August 2...