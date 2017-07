»Der Einfluss auf den Markt ist gleich null«

Der Hamburger Zoll hat am Donnerstag vor einer Woche in einer Bundeswehr-Kaserne stolz »einen Rekordfund« präsentiert: 3,8 Tonnen Kokain aus drei Razzien im Hafen, Reinheitsgehalt 85 bis 90 Prozent, Straßenverkaufswert rund 800 Millionen Euro. Gibt es auf der Reeperbahn und an der Börse seitdem kein Koks mehr?

Keine Angst, es dürfte noch genug da sein. Natürlich ist das ein großer Fund, der für zwei, drei Tage Unruhe auf dem Markt sorgt. Aber da gibt es sofort andere, die die entstandene Lücke füllen. Vielleicht sollte die Menge auch gefunden werden, um woanders zehn Tonnen durch die Maschen zu bringen.

Mit anderen Worten: Die organisierte Kriminalität hat solche Verluste eingepreist?

Das ist genau der Punkt. Man kalkuliert einen gewissen Schwund ein. Und wenn die Behörden dem einen Dealer einen Schlag versetzen, freut das nur Dealer Nummer zwei. Es ist sofort jemand anderer zur Stelle. Um es betriebswirtschaftlich auszudrücken: Ein Lieferengpass entsteht...