Autoritäre Träume in Tokio

Nicht nur in Venezuela wird derzeit um eine Änderung der Landesverfassung gerungen. In Japan plant die regierende »Liberaldemokratische Partei« (LDP) schon seit Jahren eine umfassende Revision der Konstitution.

Wie die Japan Times am Freitag berichtete, verkündete der Berater von Ministerpräsident Shinzo Abe, der LDP-Abgeordnete Yasutoshi ­Nishimura, Abe werde sowohl weitere »Wirtschaftsreformen« durchsetzen als auch Verfassungsänderungen. Entsprechende Entwürfe will der Premier im Herbst dem Parlament vorlegen. Nishimuras Stellungnahme klingt angesichts der Schlappen, die das Regierungslager derzeit einstecken muss, wie eine Beschwörungsformel. Die Wahlen zum Präfekturparlament von Tokio hatte die LDP am 2. Juli krachend verloren. Am Freitag verkündete schließlich die als mögliche Nachfolgerin Abes gehandelte Verteidigungsministerin Tomomi Inada ihren Rücktritt. Grund dafür sind Vorwürfe, sie habe interne Berichte über den laufenden Einsatz japanischer »...