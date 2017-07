Milliarden für die Mauer

Mehr Geld für Grenzen: Am Donnerstag (Ortszeit) billigte das US-Repräsentantenhaus in Washington einen Entwurf für den künftigen Verteidigungsetat des Landes. Hatten die USA bereits das mit Abstand größte Militärbudget der Welt, wird nun noch einmal nachgelegt: Rund 788 Milliarden US-Dollar (zirka 675 Milliarden Euro) sollen das Pentagon und »Sicherheitsprogramme« erhalten – 68 Milliarden US-Dollar mehr als zuvor. Darin auch enthalten: der Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko. Für das Prestigeprojekt des US-Präsidenten Donald Trump sind umgerechnet knapp 1,3 Milliarden Euro vorgesehen.

Eines der zentralen Wahlkampfversprechen Trumps war mehr Geld für Sicherheit. Im Februar nach seinem Amtsantritt gab das Weiße Haus bereits bekannt, den Wehretat um 54 Milliarden US-Dollar erhöhe...