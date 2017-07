Zweifel am »Russen-Hacking«

Durch eine Studie der US-amerikanischen »Veteran Intelligence Professionals for Sanity« sind neue Zweifel an der These vom angeblichen russischen Datenklau bei den US-Demokraten im Sommer 2016 aufgekommen. Die Studie der pensionierten Geheimdienstler »für die Vernunft« stützt sich auf »unabhängige forensische Experten« und ist zudem von einem ehemaligen Programmanager für Informationstechnologie des IT-Konzerns IBM unterzeichnet. Sie greift Erkenntnisse auf, die seit Anfang Juli auf US-Webseiten wie consortiumnews.com, disobedientmedia.org und theforensicator.wordpress.com veröffentlicht worden sind, und beglaubigt diese insoweit mit dem Sachverstand der Ehemaligen.

O...