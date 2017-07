Porsche muss nachbessern

Wegen der »Entdeckung« einer illegalen Abgassoftware muss Porsche weitere Auslieferungen der Dieselvariante des Geländewagens »Cayenne« stoppen. Für den Typ »Cayenne 3.0 TDI« wurde ein »Zulassungsverbot« verhängt, wie Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) am Donnerstag in Berlin sagte. Europaweit müssen außerdem 22.000 schon zugelassene Wagen zurückgerufen und nachgebessert werden, 7.500 davon allein in der BRD.

Bei amtlichen Tests wurde ein Computerprogramm festgestellt, das in der Lage ist zu erkennen, ob sich der jeweilige Wagen auf einem Abgasprüfstand befindet. Dort sei dann eine »Aufwärmstrategie« angesprungen, die im realen Verkehr auf der Straße nicht aktiviert werde, erläute...