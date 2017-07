Am Montag startet das sechste antimilitaristische »War starts here«-Camp in der Colbitz-Letzlinger Heide bei Magdeburg. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Gefechtsübungszentrum (GÜZ) Altmark. Auch Dieter R. wird wieder dabeisein. Noch am Donnerstag nachmittag saß er dreieinhalb Stunden in Bonn auf der Anklagebank, weil er das GÜZ vor zwei Jahren mit einer Gruppe unberechtigt betreten haben soll. Zu einem Urteil fand das Amtsgericht auch bei diesem zweiten Termin nicht, sagte der Rostocker im Gespräch mit jW. Er muss am 10. August erneut die mehr als 600 Kilometer weite Fahrt in Kauf nehmen. Das sei »völlig unverhältnismäßig«, empört er sich. Schließlich gehe es um ein Bußgeld von 200 Euro.

Bereits beim ersten Termin im März konnten als Zeugen geladene Soldaten nicht sagen, wo sie Dieter R. überhaupt angetroffen hatten. Das habe sich am Donnerstag wiederholt, so R. Es gehe darum, ob er sich damals auf einem Gelände der Bundeswehr oder des Landes Sachs...