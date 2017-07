Wut und Trauer zu Widerstand

Als die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) vor bald drei Jahren in der nordirakischen Sindschar-Region einfiel und Dutzende Massaker an der jesidischen Bevölkerung verübte, hatten sich die Streitkräfte der »Autonomen Region Kurdistan« Massud Barsanis, die wenig später Waffenlieferungen aus Deutschland erhielten, schon zurückgezogen. Sindschar oder Schengal – so der kurdische Name – hatte keinen schützenden rechtlichen Status, weil ein in der irakischen Verfassung von 2005 versprochenes Referendum bis dato nicht abgehalten worden war. Erst im September 2017 soll darüber abgestimmt werden, ob der Distrikt künftig zum Verwaltungsbereich Bagdads oder der kurdischen Regionalregierung Barsanis in Erbil gehört.

Am 3. August 2014 fehlten den Jesiden die Selbstverteidigungskräfte, die erst als Reaktion auf den Angriff gegründet wurden – darunter die »Frauenverteidigungseinheiten Schengals« (YJS). Die Vergewaltigung und Versklavung von Frauen und Mädchen war und ...