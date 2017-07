Weltordnung und Weltchaos

Der Wahlsieg von Syriza im Januar 2015 in Griechenland, die Abstimmung über den »Brexit« in Großbritannien im Juni 2016 und die im November des gleichen Jahres erfolgte Wahl des republikanischen Kandidaten Donald Trump zum Präsidenten der USA, das gute Ergebnis von Marine Le Pen bei der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen im April 2017 sowie zuletzt der eindrucksvolle Wahlkampf von Jeremy Corbyns Labour Party im Vereinigten Königreich haben die ökonomisch und politisch Herrschenden der Welt in Aufruhr versetzt. Das Geschehen droht ihnen außer Kontrolle zu geraten, und nun bemühen sie sich um Schadensbegrenzung und die Einhegung der Widersprüche ihrer eigenen Politik.

Kontrollverlust

Ein Ausdruck dieser Widersprüche ist auch der neue US-Präsident Trump. Er ist zwar als Immobilienkapitalist und Multimilliardär Fleisch vom Fleisch der herrschenden Klasse. Seine Wahl war aus der Perspektive der ökonomisch und politisch Herrschenden jedoch ni...