Der Bart ist ab

Erst der Sturm, dann die Flaute. Erst bist du wahnsinnig angesagt, dann will dich kein Schwein mehr hören. So kommt es dir jedenfalls vor. Oder, fast genauso schlimm, und sogar gleichzeitig möglich: Plötzlich klingen alle wie du, nur viel schlechter. Da kannst du schon mal Kopfschmerzen bekommen. Um dann vielleicht ganz was anderes zu machen, wenigstens eine Zeitlang. Also, Konzertgitarre aus der Hand, Vollbart ab, wie wär’s mit einem Studium an der New Yorker Columbia-Universität, sagen wir, der Literatur, Kunst und, na ja, Musik?

Den »Lebenssinn jenseits der Musik gesucht« habe er, sich nach einer »neuen Identität« gesehnt, sagt Robin Pecknold, songschreibender Kopf der ehemals super angesagten, garfunkelnden Sixties-Wiedergänger Fleet Foxes. Ziemlich genau zwei Alben lang hielt der Hype um das Sextett aus Seattle, sorgten das Debüt »Fleet Foxes« (2008) und sein Nachfolger »Helplessness Blues« (2011) für eine ordentliche Brise im Popzirkuszelt – und für...