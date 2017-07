Konfliktursachen in Mali bekämpfen

Die »Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen« (DFG-VK) nahm am Donnerstag in einer Pressemitteilung Stellung zum Absturz eines Bundeswehr-Kampfhubschraubers in Mali, bei dem zwei Soldaten ums Leben kamen:

»Jetzt ist passiert, wovor wir immer gewarnt haben«, bedauert Thomas Carl Schwoerer, Bundessprecher der DFG-VK, die aktuellen Nachrichten aus Mali (…). »Die Bundesregierung setzt die Leben deutscher Soldaten für einen fragwürdigen Einsatz aufs Spiel«, empört sich Schwoerer.

Seit 2013 sei die Bundeswehr in dem nordafrikanischen Land aktiv, um an der Seite der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich den Zugang zu Rohstoffen und deren Transport aus der Region in die EU zu sichern und Flüchtlingsströme zu unterbinden. »Zudem möchte die Bundesregierung mit dem Einsatz militärisch Präsenz und Stärke zeigen und dadurch international Respekt gewinnen«, erläutert Schwoerer die politischen Absichten hinter dem Einsatz: »All diese zweifelhaft...