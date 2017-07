Ausgedienter des Tages: Michail Saakaschwili

Mit seiner kaukasischen Hitzigkeit hat Michail Saakaschwili bisher wenig Glück gehabt. Der in den USA als »Nachwuchsführungskraft« trainierte junge Mann erlangte zwar Anfang 2004 im heimatlichen Georgien im Zuge der »Rosenrevolution« die Präsidentschaft und wollte das Land daraufhin in NATO und EU führen. Doch sein Versuch, auf eigene Rechnung einen kleinen Krieg anzuzetteln, endete 2008 mit einem Fiasko, und die anschließende Wahl 2012 in Georgien verlor seine Partei auch. 2015 schien er in der Ukraine als Gouverneur von Odessa ein neues Wirkungsfeld gefunden zu haben...